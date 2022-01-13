教育
通通識 第738期

觀點與角度：人道毁滅野豬 不「人道」？

【明報專訊】2021年11月9日一名輔警在處理野豬發現案期間遭野豬襲擊受傷。漁護署其後宣布每月會定期捕捉在市區出沒的野豬，捕獲的野豬會被人道毁滅，以減少野豬數目及野豬滋擾，事件引發公眾關注。

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