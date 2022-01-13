教育
通通識 第738期

影視看通識：懷舊與港味

【明報專訊】「懷舊」大概是個人懷念昔日往事、兒時生活、故里舊居等產生的回憶，當中通常帶有不捨、後悔或無奈的感覺，是我們頗為常見的生活經驗。這種看似普通不過的情感，其產生過程卻遠較我們想像的複雜。

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