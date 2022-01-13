Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
教育
2022年1月13日星期四
通通識 第738期
教員操守議會或取消 教局：正草擬操守指引
小一統一派位少去年1700人 一校網須加派 增每班人數
時事懶人包：廣州 廁所革命
時事點對點：部分大麻二酚產品含禁藥
圖表拆解：公屋輪候
題型拆解：比較成效題（二）
影視看通識：懷舊與港味
觀點與角度：人道毁滅野豬 不「人道」？
新聞有常識：薯條危機
真假fun一fun：泰國有冬天
影視看通識：懷舊與港味
prev
next
【明報專訊】「懷舊」大概是個人懷念昔日往事、兒時生活、故里舊居等產生的回憶，當中通常帶有不捨、後悔或無奈的感覺，是我們頗為常見的生活經驗。這種看似普通不過的情感，其產生過程卻遠較我們想像的複雜。
上 / 下一篇新聞
教員操守議會或取消 教局：正草擬操守指引
小一統一派位少去年1700人 一校網須加派 增每班人數
時事懶人包：廣州 廁所革命
時事點對點：部分大麻二酚產品含禁藥
圖表拆解：公屋輪候
題型拆解：比較成效題（二）
影視看通識：懷舊與港味
觀點與角度：人道毁滅野豬 不「人道」？
新聞有常識：薯條危機
真假fun一fun：泰國有冬天
教員操守議會或取消 教局：正草擬操守指引
小一統一派位少去年1700人 一校網須加派 增每班人數
時事懶人包：廣州 廁所革命
時事點對點：部分大麻二酚產品含禁藥
圖表拆解：公屋輪候
題型拆解：比較成效題（二）
觀點與角度：人道毁滅野豬 不「人道」？
新聞有常識：薯條危機
真假fun一fun：泰國有冬天
prev
next