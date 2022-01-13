教育
通通識 第738期

時事懶人包：廣州 廁所革命

【明報專訊】國家主席習近平2015年提出要改造全國公廁，住房和城鄉建設部亦自2016年起實施全新《城市公共廁所設計標準》。廣州市2018年響應國家「廁所革命」，提出逐步興建及翻新改造公廁。

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