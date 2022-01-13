小一統一派位少去年1700人 一校網須加派 增每班人數

張勇邦籲為教界生態

學額不足校網借撥鄰網

教育局回覆稱，預計未來學齡人口持續下跌，會多管齊下解決學位過剩，包括身為官校辦學團體會按機制停辦長期收生不足學校、按需要合併官校等；局方已與一些辦學團體展開商討，促請有序整合轄下資源，包括逐步停辦收生不足學校、與其他學校合併等。

今年僅一校網獲加派，該「40校網」涵蓋荔枝角、長沙灣、深水埗等地區。屬該校網的中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻稱，區內近年有石硤尾邨、海盈邨等新屋邨入伙，相信當區學校「收得晒」學額。不過他稱，當局學額估算數字未考慮移民潮影響，加上加派幅度較往年小，料學校最終收生人數與去年相若。

資助小學校長會名譽主席張勇邦建議，就部分校網學額需求增加，當局可調撥附近地區學額處理，例如40校網可向鄰近葵青區小學借調學額，解決該校網學額需求外，亦助學童人數不足的葵青區學校招生。

跨境生專用校網維持5個

校長稱教局預計學生人數有水分

跨境學童專用校網維持5個，共379個學額，較去年微升4%。其中屬北區的81及83校網，本年度跨境生學額增加17個。鳳溪第一小學校長朱偉林稱，81網在皇后山有兩間新辦小學，共增10個跨境生學額；83網兩間小學本身位置偏遠，自行收生人數不足，故需更多跨境生填補，至於專網其他學校跨境生學額與往年相若。

朱表示兩地尚未通關，不排除部分跨境生留在內地讀書，或者即使獲派本港學位亦放棄入讀。他認為當局預計的跨境生學額「有一定水分」，對於學校最終能否錄取相應跨境生數目「有一個問號」。