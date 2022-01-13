教員操守議會或取消 教局：正草擬操守指引

操守議會始於1994年（見表），經教育統籌委員會第5號報告書建議成立；主要工作處理涉教育操守投訴，2019年反修例事件起，操守議會被批評無妥善處理失德個案。操守議會共28議席，部分議席由教師或教團提名及選舉產生，現屆成員任期至4月30日。

操守議會無傳召處分權力

有熟悉操守議會者稱，操守議會屬諮詢架構但非法定組織，查證投訴受權力所限，亦無權傳召被投訴者申辯，故僅收具名投訴，又稱操守議會無權決定處分，但會向教育局常任秘書長提供建議；另一方面教育局接收匿名投訴及具調查、處分權力，認為兩者相比不公道。

教育界立法會議員朱國強說，早在反修例時期聞言教界批評，稱操守議會處理反修例教師相關投訴較少，且不少成員多有教協背景，「他們是同一立場，擔心有偏袒護短」。他建議當局研究操守議會日後發展時，讓教界代表參與（諮詢），盼改善處理教師專業操守的機制，如研究引入「停牌」機制。

指反修例期間議會僅收6投訴

楊潤雄：似乎不能發揮原先作用

《文匯報》及《大公報》昨刊出楊潤雄專訪，提及操守議會在反修例事件後，只收到6宗投訴，同期教育局處理的個案相差好遠，或反映社會對操守議會處理投訴的不滿，「經過2019年黑暴事件，似乎操守議會並不能夠發揮到原先成立的作用」。他又稱，2013年成立的教師與校長專業發展委員會，制定專業標準參照「T-標準+」，「委員會所做的專業發展工作，比操守議會更多」。

就操守議會負責的《香港教育專業守則》，教育局回覆本報查詢稱，議會經諮詢及考慮後，已修訂原有條文，修訂稿主要是在1990年原有版本加入原則性標題及將條文按性質歸類，「條文內容並無本質上的轉變」；又稱正制訂一套官方的教師專業操守指引，將提供實例，說明對失德教師的懲處，使教師時刻注意謹言慎行，守規守法，並在檢視教師註冊時作為參考，料年內完成草擬。