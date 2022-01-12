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2022年1月12日星期三
Smarties' Power English 第331期
收緊防疫難赴試場 改在家網考 深圳封區 港校停跨境生異地同考
城大2．24推疫苗氣泡 學生會斥逼打針促撤回
中大揭種子儲蛋白機制 助植物變「工廠」製疫苗
生活關鍵詞：考牌
生活關鍵詞：古代什麼人要考牌？
人物例子庫：從各種現實的制約中解脫出來，感覺自己的身體好像從地上漂浮起幾公分似的。對我來說那就是「原創」應有的姿態，非常單純。
古文化談：古代能源管理
視聽之娛：美式足球教練教英超球隊
文字定格：校褸風潮
投稿園地：就算困難，只要堅強
文字發酵：水豚回家
參考答案
Talk of the town：Poverty rate hits new high
Talk of the town：Poverty line in Hong Kong
Answers, Talk of the town
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【明報專訊】■ Game 1
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收緊防疫難赴試場 改在家網考 深圳封區 港校停跨境生異地同考
城大2．24推疫苗氣泡 學生會斥逼打針促撤回
中大揭種子儲蛋白機制 助植物變「工廠」製疫苗
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生活關鍵詞：古代什麼人要考牌？
人物例子庫：從各種現實的制約中解脫出來，感覺自己的身體好像從地上漂浮起幾公分似的。對我來說那就是「原創」應有的姿態，非常單純。
古文化談：古代能源管理
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生活關鍵詞：考牌
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