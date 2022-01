中大揭種子儲蛋白機制 助植物變「工廠」製疫苗

設計新標籤 引導蛋白至細胞儲存室

種子形成的過程中,植物會運送一些對種子發芽過程重要的蛋白到種子的儲存庫「蛋白儲存液泡」,為開枝散葉作準備。中大生命科學學院院長黃錦波及其研究團隊,聯同中大卓敏生命科學教授姜里文,拆解出這種蛋白儲存機制的其中一個關鍵部分。

黃錦波稱,貨物必須附上郵寄標籤才能給郵遞員將其送到目的地;同樣,儲存蛋白的氨基酸序列中也包含這樣的標籤。研究團隊以分子顯微鏡,利用擬南芥植物作為實驗對象,印證了「液泡分選受體」是植物細胞中的蛋白郵遞員,它能識別目標蛋白的序列標籤,並將它們送到儲存庫。

黃錦波表示,此發現帶來改變種子儲存蛋白的技術,可將有應用價值的蛋白(如可作為生產疫苗的抗原)引導到種子液泡中,令植物轉化成「蛋白工廠」以及儲存它們的載體,「這將會是生物科技的一大突破」。相關研究成果已發表於國際科學期刊《美國國家科學院院報》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA)。