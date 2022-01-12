城大2．24推疫苗氣泡 學生會斥逼打針促撤回

城大通告公布打針要求，並稱設特定網站，供師生及職員申報新冠疫苗紀錄或醫生證明書；大學將盡快宣布相關詳情。城大去年5月稱鼓勵師生、教職員按個人情况接種疫苗，認為不適合施行家長式管治。

城大學生會建議校方收回決定，待政府有詳細公開指引再調整大學出入安排，以及保證不可因學生拒絕接種疫苗，剝奪其接受教育的權利，並須提供其他學習方案予拒絕打針學生，例如檢測、容許在家學習。

校方稱專家師生要求以保安全

城大回覆本報表示，不少專家、師生向大學反映，應盡快要求全體師生、教職員完成接種兩劑新冠疫苗，保障大家安全。城大稱，昨已公布大學將實施靈活的教學安排，如學生因個人原因未能返回校園上課，可向所屬學術部門申請網課；又表示大學透過不同渠道與師生、教職員溝通。

此外，港大下周一起落實加強抗疫措施，所有人入校園必須完成接種新冠疫苗（fully vaccinated）最少14天，如接種兩針復必泰或兩針科興疫苗，或出示每周的最新檢測結果。