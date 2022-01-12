收緊防疫難赴試場 改在家網考 深圳封區 港校停跨境生異地同考

香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學本月考試原採用「異地同考」，校長方奕亮說，深圳當局收緊防疫措施，多區封區，校方周日（9日）接獲通知，該校「異地同考」考試中心位處封閉區域之一，不得開放；居深圳的跨境生家長亦反映，封區下其健康碼顏色轉變，致無法出行及應試。

開電腦鏡頭 教師遙距監考

方稱跨境生轉為網考，他們在家應試時須開啟電腦鏡頭讓教師遙距監考。他說網考雖有網絡連線、誠信等問題，但仍希望學生有考試經歷。中港未通關致跨境生要長時間網課，方稱其校「耐唔中有一個半個（跨境生）退學」，但情况暫不嚴重，亦未聽聞北區有中學因跨境生退學影響班級數目。

長期網課礙學業社交

副校長倡轉內地就讀

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學同樣取消「異地同考」，副校長黃建豪說，考慮到中三學生要選科、中五生要以校內試成績報讀大學，故該兩級跨境生改為網考，其餘跨境生的考試則轉為「評估」，學生自行完成試卷，再交教師批改，相關卷別分數在成績表列為豁免。

黃稱有中一跨境生家長反映，長期網課令孩子變寡言內向，校方亦發現跨境生成績與本地生有明顯差距。他稱網課令跨境生社交變弱，教師難好好照顧他們，「隔着熒幕老師做不到什麼事」，故跨境生家長談起子女學習問題時，校方顧及學生學習需要，會建議他們轉到內地讀書。

鳳溪第一小學校長朱偉林說，普遍小學不會以1月的校內試成績為小六學生升中呈分，故取消「異地同考」對小六生影響不大。他說小學即將停課，其校本地及跨境生改在家中完成試卷，之後在網上交回校方批改，但由於未能確保學生誠實應試，今次考試成績不計名次。

教育局昨回覆，參加派位小學本月上旬已向局方呈報小六上學期呈分試成績，而呈報小六下學期呈分試成績限期為今年4月下旬，暫停小學面授課堂直至學校農曆新年假期暫不影響相關校內評核。

局方又稱，呈分試非全港公開試，不同學校可用校本方式，包括期考、段考、小測等，公平公正決定學生校內名次；當校內考試因疫情未能如期舉行時，學校可按其校本專業的持續評估機制評核應屆學生。