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2022年1月11日星期二
星笈中文 第050期
蘇格拉底被誣判死拒逃 教大動畫讚「愛國守法」
生命教育 藉DSE範文教面對失意
星笈秘技：記敘抒情文5**攻略
星笈秘技：分析題眼 理解題目
星級作文：知己
星級作文：知我者謂我心憂
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【明報專訊】【公開試範例一】王悅菡 // 中華傳道會安柱中學 2021文憑試考生，中國語文科卷二成績 5**，全科總成績 5**/
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