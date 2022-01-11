教育
星笈中文 第050期

星笈秘技：分析題眼 理解題目

【明報專訊】在寫作卷中，試題的每個字眼也隱含了一些寫作要求。以下我們以2021年卷二題一為例，同學可先看題目，嘗試理解題目要求，並試一試填寫你心目中的關鍵字眼。（提示：三個）

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