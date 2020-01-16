生命教育 藉DSE範文教面對失意

另引用劉進圖事件方皓玟曲

根據教案，教師於課堂先引入提問，討論柳宗元、范仲淹面對的官場失意，他們困難時的處世態度，如范仲淹積極承擔，仍想為國效力；柳宗元放下紛爭與得失，希望活得自在。當了解兩人積極入世或放下得失的態度後，便進一步以現今社會例子引導學生反思。該教案中，老師用了2014年《明報》前總編輯劉進圖遇襲事件，希望學生思考「假如你像劉先生一樣遇到重大挫折/不獲認同，你會選擇堅持還是放棄？」

課堂最後部分，老師以方皓玟《假使世界原來不像你預期》一歌總結，稱於人生遇困難，結果未必合心意，就如柳宗元選擇歸隱，便必須放下仕途升遷；又如范仲淹希望盡力為國家人民效力，卻沒志同道合朋友，但希望同學以做自己為榮，明白不如意事總有過去的一天。