生命教育 藉DSE範文教面對失意

【明報專訊】教大宗教教育與心靈教育中心提倡貫通不同學科推行生命及價值觀教育，早前經比賽徵集超過350份前線教師的教案。其中基督教香港信義會信義中學的教師，進一步引導學生反思兩篇中學文憑試（DSE）中文文言指定篇章柳宗元〈始得西山宴遊記〉及范仲淹〈岳陽樓記〉，希望他們借鑑古人，反思自己面對生命不如意，尤其努力沒人欣賞時，可選擇的態度和取向，進而更有信心面對生命中的挑戰。
另引用劉進圖事件方皓玟曲
根據教案，教師於課堂先引入提問，討論柳宗元、范仲淹面對的官場失意，他們困難時的處世態度，如范仲淹積極承擔，仍想為國效力；柳宗元放下紛爭與得失，希望活得自在。當了解兩人積極入世或放下得失的態度後，便進一步以現今社會例子引導學生反思。該教案中，老師用了2014年《明報》前總編輯劉進圖遇襲事件，希望學生思考「假如你像劉先生一樣遇到重大挫折/不獲認同，你會選擇堅持還是放棄？」
課堂最後部分，老師以方皓玟《假使世界原來不像你預期》一歌總結，稱於人生遇困難，結果未必合心意，就如柳宗元選擇歸隱，便必須放下仕途升遷；又如范仲淹希望盡力為國家人民效力，卻沒志同道合朋友，但希望同學以做自己為榮，明白不如意事總有過去的一天。