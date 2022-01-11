蘇格拉底被誣判死拒逃 教大動畫讚「愛國守法」

教大推出共10集品德教育動畫系列，挑選岳飛、包拯、關羽、鄭成功、緹縈、豐子愷、廉頗與藺相如、子貢、蘇格拉底及南丁格爾的事蹟，分別設計高小及初中教案和工作紙，供學校免費使用。

古希臘哲學家蘇格拉底的動畫講述他學識淵博，但一次激辯引起很多人怨恨，後來被誣告入獄、遭判死刑。片中蘇格拉底的朋友多次游說他逃獄，更可為他買通獄卒，惟他回應「逃避刑罰遠走他鄉是背棄誓約的可恥行徑」，最後喝下毒酒。

供高小初中教學 倡課堂可總結「不願毁法」

動畫配以教學計劃建議，問初中學生「如你是蘇格拉底，你會接受死刑嗎？」又稱可按學生立場分組分享論據，教師再以拼圖教學方法（JIGSAW）安排學生討論，例如指出接受死刑，因為「人總有一死，為正義而死十分值得」；或不接受死刑，因為「是莫須有罪名，司法制度不公，不值得為此犧牲性命」。最後建議教師可總結課堂，指出蘇格拉底面對死亡毫不退縮，「不願意以逃亡破壞法律的權威」，智慧超越生死。

教大文學及文化學系助理教授許國惠說，負責製作的專家團隊參考教育局《價值觀教育課程架構》（試行版），提到關蘇格拉底的故事，「我們不將他看成哲學家，而是看成好的公民，最著重是維護國家法律，是非常重要」。她稱，動畫對白設計嚴肅，團隊經參考正史，包括《柏拉圖對話錄》、《史記》、豐子愷散文後寫出劇本。教大校長張仁良表示，希望藉多元化教學活動，讓學生以活潑輕鬆方法，透過歷史人物學習良好品德和價值觀。

校長：需再提醒守法價值

同為福建中學附屬學校校長的徐區懿華向本報表示，學校將結合校本價值觀框架使用教大教材，並在班主任節、每周生命教育或文化科推廣正向價值。她認為蘇格拉底故事很有創意，稱守法可令人民安居樂業，「中外如是」，舉例平日也會教導學生不准盜竊。被問到是否在反修例事件後需向學生強調守法，她稱「有無社會事件都要教」，「當時大家很有情緒時，的確會產生很多事情，所以大家也覺得再有需要，提醒這（守法）既有的價值」。

教大將在本月24日至2月28日舉行全港校際問答比賽；透過手機應用程式，讓學生就動畫片段回答問題，並設最積極參與學校獎，學生有機會獲書券、獎盃或獎狀。