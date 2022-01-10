教育
常識學堂 第231期

新聞解碼：灣仔「海岸堤階」

【明報專訊】維港兩岸景色優美，現時岸邊平地大多發展成海濱長廊及公園，供市民在岸邊休憩。在2021年底，維港海濱部分路段開始採用無欄杆設計，讓人們能毫無阻擋地欣賞海景。

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