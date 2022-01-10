Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
教育
2022年1月10日星期一
智學公民 第16期
前教師建AI平台 助學生循序操數 按答題表現派相應練習 學校稱效率增
從「乾杯」變「飲勝」 分析粵語忌諱系統
5年增逾萬 劣居戶新高
公民點對點：過渡屋目標2萬伙
公民點對點：參考答案
知識寶庫：中國外交博弈
大開眼界：《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）
圖看議題：香港總人口跌
新聞解碼：灣仔「海岸堤階」
答案
STEAM校園：最愛禪繞畫夠寧靜
找規律答案
今期流行：《丁丁歷險記》93周年
偵探M.A.D. 注意聲浪
公民點對點：參考答案
【明報專訊】(1) B
上 / 下一篇新聞
前教師建AI平台 助學生循序操數 按答題表現派相應練習 學校稱效率增
從「乾杯」變「飲勝」 分析粵語忌諱系統
5年增逾萬 劣居戶新高
公民點對點：過渡屋目標2萬伙
公民點對點：參考答案
知識寶庫：中國外交博弈
大開眼界：《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）
圖看議題：香港總人口跌
新聞解碼：灣仔「海岸堤階」
答案
STEAM校園：最愛禪繞畫夠寧靜
找規律答案
今期流行：《丁丁歷險記》93周年
偵探M.A.D. 注意聲浪
前教師建AI平台 助學生循序操數 按答題表現派相應練習 學校稱效率增
從「乾杯」變「飲勝」 分析粵語忌諱系統
5年增逾萬 劣居戶新高
公民點對點：過渡屋目標2萬伙
知識寶庫：中國外交博弈
大開眼界：《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）
圖看議題：香港總人口跌
新聞解碼：灣仔「海岸堤階」
答案
STEAM校園：最愛禪繞畫夠寧靜
找規律答案
今期流行：《丁丁歷險記》93周年
偵探M.A.D. 注意聲浪
prev
next
相關新聞
5年增逾萬 劣居戶新高
公民點對點：過渡屋目標2萬伙