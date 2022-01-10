前教師建AI平台 助學生循序操數 按答題表現派相應練習 學校稱效率增

數碼港教育科技初創公司OneEd創辦人吳哲宇曾任中學數學科教師，見過學生不斷操卷但「做極分數都差不多」，成績很快遇瓶頸；而高中生若不鞏固知識，之後升班將學習疑難帶到新學年且一直累積，持續影響學業。吳遂與團隊創辦公司，研發電子學習平台助學生提升數學科多項選擇題（MC）答題表現（見表）。

昔買練習書 未必符學生程度

平台的人工智能技術可分析學生做練習表現，之後按能力建議符合其程度的題目，以鞏固學生掌握較強的知識，再循序漸進讓他們處理較艱深題目，盼令學習過程事半功倍。現時文憑試數學科卷二為MC題，該平台參考公開試歷屆試題、教科書等，將過萬款數學MC題型轉化成程式，系統遂可生產大量同一類型題目，教師可針對學生表現較遜色的題型，增派有關題目的跟進練習。

鳳溪第一中學去年11月起試用平台，兩班中六生每周在平台獲發一份練習。副校長譚鎮球說，以往校方為學生採購多於一本實體練習，缺點在價錢昂貴，且出版商或認為「（題目）不艱深就無代表性」，練習未必符合學生程度。他說，OneEd平台能照顧學生學習差異，按他們程度發放相應題目。

學生：由淺入深 增學習興趣

譚又說，曾以人手統計較多學生做練習答錯的題目，再發類似練習予他們，但做法耗時；平台則自動批改練習，並助教師分析答對率最低的題目。該校中六生何胤求稱，操練試題時遇過特別困難的問題，需時找題解並自行理解，令溫習無效率。他說平台為他篩選題目，由淺入深，助其提升學習興趣。

9月推收費版本 暫只設MC

公司去年暑假正式推出學習平台，現時有超過20間中學免費試用，吳哲宇稱今年9月將推出收費版本，預料年費為1萬元內，學校可供高中3個年級的學生使用。平台暫時只提供中學數學MC題練習，吳說正研究加入數學長題目及理科題目讓學生操練。