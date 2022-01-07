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智叻中文Smarties' 第484期

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【明報專訊】西西，原名張彥，香港作家，曾任小學教師，代表作有《我城》、《像我這樣一個女子》、《美麗大廈》等。散文集《耳目書》中的〈家具朋友〉，是西西為家中的家具寫的文章。

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