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2022年1月7日星期五
智叻中文Smarties' 第484期
6資助大學盈餘增 港大34億 升1.4倍
跨科「協作研究金」批2.85億 涵48項目
中大新法測蝦敏感 準確度大增
小息講場：戲談成長二三事
小息講場：成人中——告別幼稚走向成熟
博看世界：跟文人畫家「宅度假」
閱讀篇章：〈店舖鄰居〉——西西
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
陋巷日常：蘭姐
範文天空：面對挫折 最重要的是AQ
經典金句：思憂則樂 溺樂則憂
時事中文：建築藝術 空間美學
答案
周圍「中」：工欲善其事，必先利其器
答案
語文小錦囊
成語漫畫：盲人摸象
周圍「中」：工欲善其事，必先利其器
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【明報專訊】要把事情做好，除了要運用適當的技巧及能力，合適、良好的工具也很重要。所謂「工欲善其事，必先利其器」，好工具有助事情順利完成。不過，即使有好工具，也要有適當的運用方法呢！
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