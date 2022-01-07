教育
智叻中文Smarties' 第484期

周圍「中」：工欲善其事，必先利其器

【明報專訊】要把事情做好，除了要運用適當的技巧及能力，合適、良好的工具也很重要。所謂「工欲善其事，必先利其器」，好工具有助事情順利完成。不過，即使有好工具，也要有適當的運用方法呢！

上 / 下一篇新聞

相關新聞