中大新法測蝦敏感 準確度大增

中大醫學院曾在本地託兒所和幼兒園進行一項食物過敏調查，發現1.28%學前兒童進食貝殼類海產後出現不良反應。兒科學系助理教授梁詩彥表示，蝦敏感患病率不斷增加但難以根治，令問題日益嚴重，有迫切需要找出可準確診斷蝦敏感的生物標記。

是次研究招募了35名曾至少兩次食用蝦後出現即時過敏反應。他們先接受了準確度很高的「雙盲、安慰劑對照食物測試」，其中15人確診對蝦過敏；其餘20人則證實無蝦敏感。兩組之後分別接受3種測試，包括皮刺測試、血液特異性IgE檢測和BAT。團隊分析，BAT具有相當高的靈敏度和特異性，此單一檢測便可顯著提升診斷蝦敏感的準確度。

新發現大虎蝦3致敏原 華南常見

該研究亦證明，「原肌球蛋白（Tropomyosin）」雖屬西方人中最重要的蝦致敏原，但不是最適用於測試華人蝦敏感的生物標記。反而最新發現來自大虎蝦的3種嶄新致敏原，在華南較常見。