6資助大學盈餘增 港大34億 升1.4倍

科大活動推遲成本降 港大：復蘇節約成果

根據8間資助大學最新年報或財務報告，2020/21年度（截至去年6月）全部錄得盈餘，其中6間大學有盈餘增長，港大2020/21年度盈餘達34.4億元，為2019/20年度2.4倍。港大財務報告形容是「反映市場復甦和內部節約成本的成果」。

課程收入減投資淨益飈 中大盈餘近30億

中大2020/21年度盈餘29.4億元，盈餘增長僅次港大。財務報告稱，受疫情影響，報讀教資會和非教資會資助課程的學生人數下跌，導致2020/21年度總課程收入減少。不過，利息及投資淨收益由去年3.9億元飈升約18.5億元至22.48億元，稱受惠環球經濟持續復蘇、投資意欲改善和新冠疫苗效用獲認證；又說多國實施旅遊禁令下，學生交換計劃支出減少、師生防疫措施相關開支較疫情初期回落。

UGC資助期結 理大料本學年收支皆增

理大財務報告稱，儘管推行多項新舉措，惟2020/21年內「無可避免地」因社交隔離措施及旅遊限制影響進展，使大學整體開支與去年相若；又預計2021/22學年，即教資會資助的3年期最後1年，收入及支出均會增加。理大亦在年報稱，本科新生現須修讀有關領導能力與守法精神的科目，包括認識《港區國安法》；2022/23學年起須修讀有關中國歷史與文化的科目。

浸大財務報告說，教學、學習及科研成本增至約22億元，由於2020/21年度「社會動蕩」及疫情消退後部分研究項目或活動重啟；而同年度的防疫措施放寬後，教研活動逐步回復正常，浸大加強資訊科技基礎設施，配合校園需要及保障數據安全。

教大跌至0.8億 非資助課程重災

教大2020/21年度盈餘是八大之中最少，較2019/20年度2.7億元下跌至0.8億元。財務報告形容「疫情為該校以至整個教育界帶來影響」。總收入減少，當中學費、課程及其他收費合共減少4400萬元，減幅來自非教資會資助課程；教大的支出亦有所增加，教學、學術及研究費用增加至13.3億元，包括「因應疫情而實施的特別舉措」。

此外，教資會第八輪「配對補助金計劃」（政府按捐款比例發放補助金）去年已結束。10間專上教育院校可配對25億元政府補助金，當時中大籌得11.9億元捐款，為各院校之冠。中大2020/21年度財務報告稱，沒有第八輪配對補助金計劃的推動下，整體捐贈及捐款收入減少1.48億元（11.3%），而除中大醫院所獲捐款增加外，其他各項捐款收入均下降。