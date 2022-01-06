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2022年1月6日星期四
常識天下 第234期
英華小學淨流失10生 招生面試不問移民否
第8屆基本法問答比賽 教局轉贈中小學《識法導航》
Tech Landmark 2024學年落成 港大獲1.5億創數據科研院
浸大獲100萬捐款研究孫中山
時事議題：2021年 大事回顧
爆point大全：公平貿易
摘星拆解：安心出行爭議
生活看通識：LARP 真人角色扮演遊戲
新聞有常識：風雲人物 馬斯克
真假fun一fun：緬甸男孩要修行
迪士尼朋友：活出精彩——Mo仔
每周一圖：小匙羮勺嘴鷸
每周一圖：小匙羮勺嘴鷸
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【明報專訊】我是勺嘴鷸！我和黑臉琵鷺都是濕地中的瀕危鳥類，但我們勺嘴鷸更瀕危，全世界少於700隻。我身形嬌小，體長只有16厘米。我擁有扁平如匙形的嘴部，若說黑臉琵鷺的嘴是大匙羮，那我的就是小匙羮了。
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