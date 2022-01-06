教育
常識天下 第234期

每周一圖：小匙羮勺嘴鷸

【明報專訊】我是勺嘴鷸！我和黑臉琵鷺都是濕地中的瀕危鳥類，但我們勺嘴鷸更瀕危，全世界少於700隻。我身形嬌小，體長只有16厘米。我擁有扁平如匙形的嘴部，若說黑臉琵鷺的嘴是大匙羮，那我的就是小匙羮了。

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