教育
通通識 第737期

生活看通識：LARP 真人角色扮演遊戲

【明報專訊】近年流行LARP（Live Action Role Playing，真人角色扮演遊戲），玩家需穿上戲服，讀着劇本，在數個小時內放下自己現實中的身分，過上別人的人生。

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