Tech Landmark 2024學年落成 港大獲1.5億創數據科研院

智慧城市三大重點研究之一

智慧城市是3個重點研究範疇之一，據港大簡介，香港和大灣區是智能城市研究的最佳地方，可透過整合建築學院、社會科學學院、工程學院、醫學院和牙科學院的現有研究和數據，融合信息和通信技術（ICT）、物聯網（IoT）和公民參與，實踐於數字經濟、社會、城市的可持續發展、應對21世紀的挑戰，以及發展智能城市於數據系統和策略的基礎設施。

捐款1.5億的同心教育文化慈善基金會，創辦人為港大校友朱裕倫、馮紹波，及與港大淵源甚深的梁家齊。朱裕倫稱，無論社會如何變遷，「我們『三劍俠』始終對香港的未來充滿信心。對香港、香港大學以及年輕人傾注愛與支持，希望支持年輕人尋找人生目標」。

料2024學年落成的Tech Landmark總面積逾4.5萬平方米，將設立10間研究院，是人工智能、大數據、樂齡科技、貧窮問題、智能城市、量子科學和生物醫學工程等跨學科和新領域的重點研究基地。