Tech Landmark 2024學年落成 港大獲1.5億創數據科研院

【明報專訊】位於港大本部校園的Tech Landmark預計2024學年落成，由3幢大樓組成，設10間研究院。港大昨宣布，其中之一是「同心基金數據科學研究院」，獲捐贈1.5億元成立。身兼該研究院長的副校長（研究）申作軍稱，研究院總部設在香港的本部校園，連結大灣區深圳分校，發揮香港於區內以至國際間的獨特優勢，又稱研究院未來數年將聚焦數據科學基礎、人類和人工智能的互動合作，以及智慧社會的研究。
智慧城市三大重點研究之一
智慧城市是3個重點研究範疇之一，據港大簡介，香港和大灣區是智能城市研究的最佳地方，可透過整合建築學院、社會科學學院、工程學院、醫學院和牙科學院的現有研究和數據，融合信息和通信技術（ICT）、物聯網（IoT）和公民參與，實踐於數字經濟、社會、城市的可持續發展、應對21世紀的挑戰，以及發展智能城市於數據系統和策略的基礎設施。
捐款1.5億的同心教育文化慈善基金會，創辦人為港大校友朱裕倫、馮紹波，及與港大淵源甚深的梁家齊。朱裕倫稱，無論社會如何變遷，「我們『三劍俠』始終對香港的未來充滿信心。對香港、香港大學以及年輕人傾注愛與支持，希望支持年輕人尋找人生目標」。
料2024學年落成的Tech Landmark總面積逾4.5萬平方米，將設立10間研究院，是人工智能、大數據、樂齡科技、貧窮問題、智能城市、量子科學和生物醫學工程等跨學科和新領域的重點研究基地。