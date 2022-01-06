英華小學淨流失10生 招生面試不問移民否

無全校退學人數 續有插班生

英華小學校長陳美娟昨稱，去年9月開學全校有950多名學生，現時有940多名，本學年學生淨流失暫少於10名；至於全校退學人數，陳說無相關數字。她稱，一直有學生申請插班，該校學額空缺不多；又稱該校與英華書院屬「一條龍」關係，故校方會確保學生有相應程度以升讀書院，不會只為填補空缺而取錄插班生，同時避免能力不及的學生入讀該校後要辛苦追趕程度。

稱財政穩健 下學年不擬加學費

早前直資傳統名校聖保祿學校致函家長，明言因退學人數上升，料學校出現財赤，擬下學年申加學費。陳說，學校冀成為「平民直資」，以相宜學費提供教育服務，加上很多學生盼入讀該校，故學校財政穩健、無壓力，不打算下學年加學費。翻查該校「收費證明書」，上次加學費是2017年，現時全校學生每年學費為1.8萬元。

全港學校逐步落實國安教育。陳美娟表示，生命財產、健康、環保等很多事均與國安相關，現時「可能（國安教育）名稱令大家好震驚」，但稱以往課程亦有類似內容，舉例稱她讀書時學習到水務等公營事業不會由私人公司經營，免相關公司抬高水價，影響民生並致安全問題。她續稱，有關內容近似國安概念，「但以前的教學『國』字沒那麼清晰」。至於有否家長對相關教育感憂慮，她說大家以平常心處理。

英華小學就下學年小一入學申請將展開第三輪甄選。被問到校方會否了解申請學生有否計劃移民，陳說移民與否屬家庭自行選擇，學校不應左右；校方盼透過面試認識學生家庭，多於了解他們日後發展。因應可能爆發新一波疫情，該校將第三輪面試改為提交一條最長3分鐘的影片，家長需在短片分享育兒心得、對家校合作的期望，並展示親子活動。700多名通過第二輪面試的學生將獲邀提交影片，而該校新學年小一學額為165個。