「奇趣IT」留2億 4個月撥1300萬 91校申資助 有小學生研製太陽能冷風機

冀幫助劏房戶省電消暑

油蔴地天主教小學（海泓道）近年設STEM元素教學活動，其中小五的學習主題是圍繞日常生活和社區發生的事，希望學生針對身邊的問題解難。該校STEM教育主任何偉途說，與學生討論時，提及劏房戶居住問題的新聞報道，「為慳錢寧願汗流浹背也不開冷氣」，學生受到啟發，盼研發太陽能冷風機，幫助劏房戶既省電又消暑。經資料蒐集，學生利用舊電腦零件，並組裝太陽能板，製作可吹出攝氏10多度冷風的「冷氣機」，可涼足8小時。

參與製作太陽能冷風機的小五生梁睿哲說花了約3個月完成，難忘一度面對氣流問題，未改良前的機器冷風不夠涼，只吹出25℃的風，幸好最後改良成功。他盼望日後能透過更多不同發明，以不同方法幫助更多劏房戶、長者等弱勢社群。

另一小學設計自動升起廁板防疫

同樣獲批「奇趣IT識多啲」計劃撥款的中華基督教青年會小學，其常識科主任郭賢沛說，藉着讓學生學習編程，同時解決日常所遇到的問題。他說，學生留意到疫情下市民更關注衛生，故將編程應用於防疫，設計能自動升起的廁板。

小五生胡琪峰笑言自己愛打機，向來對學習編程興趣甚大，不時上網看教學片段，「希望設計出幫助別人的編程裝置」。

政府資訊科技總監辦公室自去年9月起推展「奇趣IT識多啲」計劃，總監林偉喬昨表示91間小學已申請資助，截至上月批出69個申請項目，涉約1300萬元。他表示歡迎更多學校申請，籌辦資訊科技相關活動。

資科辦：活動淺易也可 有趣便好

資科辦高級系統經理（產業發展部）姚兆屏說，申請的學校毋須擔心設計的活動太淺易，「不一定用作教複雜AI、機械人、編程，活動簡單有趣便可以」。她說，學校可將同一活動連辦3年，令更多學生受惠。此外，「小學生創新創意科技節」昨日開幕，將舉辦為期半年活動，供師生參與，以推廣創新科技。