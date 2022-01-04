教育
星笈中文 第049期

星笈秘技：近代考生迎戰秘訣

【明報專訊】同學密鑼緊鼓準備校內模擬試，感覺如臨大敵、緊張、膽怯、迷惘？五味紛陳的感受，以下藝人、電台DJ、運動員和醫科生一樣經歷過，看看他們當年如何想盡辦法，以最佳的狀態迎戰中文科。

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