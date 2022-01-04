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2022年1月4日星期二
星笈中文 第049期
升中交表 報皇仁家長：初中後或離港 多中學稱面試不問移民
疫下每周升旗禮 小學分級輪流親睹
750幼園獲教師發展津貼 最多20萬
星笈秘技：山前路需問過來人
星笈秘技：近代考生迎戰秘訣
卷二升呢：熱鬧過後，我卻感到失落
文本細讀：流亡是不散夢魘——納博可夫〈博物館之行〉
星笈秘技：近代考生迎戰秘訣
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【明報專訊】同學密鑼緊鼓準備校內模擬試，感覺如臨大敵、緊張、膽怯、迷惘？五味紛陳的感受，以下藝人、電台DJ、運動員和醫科生一樣經歷過，看看他們當年如何想盡辦法，以最佳的狀態迎戰中文科。
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