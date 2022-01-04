升中交表 報皇仁家長：初中後或離港 多中學稱面試不問移民

稱多人走 家長報名校「博一博」

下學年中一自行分配學位即日至本月17日接受申請，學生最多可向兩間參與派位的中學遞交申請。昨到皇仁書院交表的家長游太稱，據傳媒報道本港很多學生離港，料入讀心儀中學機率較以往大。她說移民潮使她為兒子報讀水平較高的學校，自己抱着「博一博」心態為他報讀皇仁。游太稱，外國居住環境寬敞、政治氣候不太混亂，盼將來移民外地，惟現冀陪兒子成長，考慮待他完成初中後全家移民。

多校稱看表現 不計讀多久

移民潮衝擊教育界，多校回覆本報稱，不過問學生會否移民。聖公會鄧肇堅中學校長袁經恒說，移民屬家庭決定，學校一向不問相關問題，只考慮學生是否適合該校、學業成績等，校方不計較學生在學校就讀多長時間。香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德認為，問申請入讀學生會否移民並不恰當，正如以往學校不會考慮學生來自哪個區份，只評估其學術表現。

家長：移民潮未必減名校競爭

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學副校長蘇振威說，該校自行分配學位收生準則經法團校董會審批，校方嚴格跟從準則計分，不考慮其他因素，面試時不問學生會否移民。他又說，未見移民潮衝擊該校，上學年全校移民學生人數「一隻手數得晒」；上月舉辦中一入學資訊日約1300個家庭參加，料報讀情况或比去年更熱烈。移民潮下有家長選校更進取，不過蘇提醒家長勿「博到太盡」，免報讀一間與子女能力不相稱的學校。

家長文女士昨亦到皇仁書院為兒子交表，說「會一路讀下去」，又說「一間好的學校會有競爭」，料移民潮下未必令學位競爭變小。被問到對國安教育在內的教育新政策看法，文稱「每一件事都是一個challenge（挑戰）」，若人們視香港為家就要面對有關挑戰。家長張女士稱，兒子一直心儀皇仁書院，故不管競爭大小仍會報讀該校。對於會否送兒子到海外讀書，她說其子「在香港出生、讀書、發展，然後為香港爭光」。