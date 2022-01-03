教育
常識學堂 第230期

新聞解碼：維多利亞城界石

【明報專訊】豎立超過一個世紀的界石出現於香港開埠初期，用以標示港島的「維多利亞城」範圍。最近，有民間組織發現多3塊界石，使現有紀錄的界石增至10塊。

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