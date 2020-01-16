教育
智學公民 第15期

大開眼界：世界知識產權組織（WIPO）

【明報專訊】每一項發明、技術和作品，背後都包含科研人員及創作者的心血，均需要知識產權保護，避免他人抄襲。世界知識產權組織負責促進並保護公平的知識產權制度。

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