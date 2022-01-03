教育
智學公民 第15期

快問快答：吸煙條例修訂

【明報專訊】立法會2021年10月21日三讀通過《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，新法例最快2022年4月實施。你認識這條條例嗎？

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