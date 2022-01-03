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2022年1月3日星期一
智學公民 第15期
廉署訓練營 中學生體驗跟蹤搜屋 白韞六冀學生反省犯法後果
鮮有開放 廉署訓練營設場景模擬查案
教局教辨自殺警號：直問有否輕生念頭
中非論壇定15年合作框架
公民點對點：中老鐵路通車
公民點對點：參考答案
你識唔識：Omicron全球肆虐
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
快問快答：吸煙條例修訂
大開眼界：世界知識產權組織（WIPO）
新聞解碼：維多利亞城界石
答案
STEAM足迹：回力鏢拋擲的秘密
今期流行：哈利波特20周年
偵探M.A.D. 妥善規劃
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
【明報專訊】歡迎全港中小學生參加
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廉署訓練營 中學生體驗跟蹤搜屋 白韞六冀學生反省犯法後果
鮮有開放 廉署訓練營設場景模擬查案
教局教辨自殺警號：直問有否輕生念頭
中非論壇定15年合作框架
公民點對點：中老鐵路通車
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