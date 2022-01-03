教育
智學公民 第15期

選擇題

【明報專訊】(1) 使用容貌識別技術、過關時毋須插入智能身分證及掃描指紋的「非觸式e-道」2021年12月1日率先於3個出入境管制站啟用，其中不包括以下哪個管制站？

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