教局教辨自殺警號：直問有否輕生念頭

4小冊子簡介抑鬱焦慮症等

教育局另編製4份家長教育小冊子，分別簡介抑鬱症、焦慮症、選擇性緘默症和妥瑞症，提供基本知識和支援策略，以便讓家長及早識別及予適切支援。教育局教育心理學家陳惠敏昨網上撰文稱，每年1及2月是學校考試繁忙日子，學生或許會面對較大的學習壓力，萬一成績不如理想，學生如未能處理好本身情緒，或會引致極大的憂慮和失望，促請學校多加留意學生的表現。

心理學家：宜耐心聆聽 適時關心

陳惠敏表示，師長們應協助學生明白，壓力和不如意事無可避免，了解適合自己的紓緩情緒方法，不讓負面情緒累積才是最重要。她稱，研究發現充足的睡眠對學習、記憶及穩定情緒都很重要；同時，多做運動及適當閒暇活動，可保持正面情緒及紓緩壓力，學生在考試期間尤應保持充足睡眠，並恆常地做有益身心的活動。

陳惠敏又提醒，當有情緒困擾的學生尋求教師和家長幫助時，「我們首要持開放態度，耐心聆聽他們，不批評，適時表達關心與接納」，協助學生找出教師、家人或朋友可給予幫助的地方，以及有效紓緩情緒的自助方法。