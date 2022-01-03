鮮有開放 廉署訓練營設場景模擬查案

設4錄像會見室 佈局仿總部

營地設4間錄像會見室，房間佈局與北角總部相似，房內裝有雙鏡頭閉路電視、座椅呈三角擺放、牆上貼出廉署查問疑犯及錄口供規則及指示，包括疑犯有權打給親戚或朋友、在律師陪同下接受問話。

此外，訓練營內亦有數間模擬不同場所的活動室，其中一間為家居場景，廉署人員設計不同案情，並將案件相關「證據」藏於客廳、睡房、浴室等，以培訓查案及搜屋技巧，屋內裝有閉路電視。營地亦設有電腦鑑證室、訓示室及行動技巧訓練中心。

翻查廉政公署年報，廉署訓練營於2000年8月啟用，是廉署1974年成立以來首個訓練用途的專用營地。營地啟用5年後，展開設施改善工程，陸續增加住宿、機動與體能培訓及團隊活動設施，例如繩網陣，年報稱作「個人挑戰、領導才能和建立團隊等訓練之用」。至2007年，北角廉署總部落成，大樓加入不少培訓設備，現時設有列隊認人室、射擊場、模擬法庭。