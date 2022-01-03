廉署訓練營 中學生體驗跟蹤搜屋 白韞六冀學生反省犯法後果

廉署上周二起一連3日舉辦「高中iTeen領袖計劃」，行程包括到訪北角廉署總部、屯門廉署訓練營、律政中心、前終審法院，40多名官津學校學生參與。

訓練營其中一天，學生可到訪廉署訓練營，營地少有對外開放（見另稿），當中可體驗廉署調查員逮捕和搜查工作。訓練活動模擬不同貪污罪案情景，例如有小販涉以金錢賄賂食環署職員，以避過阻街檢控；學生要代入廉署調查員的角色，將「疑犯」鎖上手扣帶返調查。另一活動讓學生試跟蹤「疑犯」尾隨回家，並進入模擬家居的活動室及登上其汽車蒐證。

白韞六稱學生幸運：見證廉潔香港

白韞六到訪營地視察後，向學生總結活動時提到，不少人形容法治抽象，他則不認同，稱「香港是法治（水平）非常高的地方」，有賴市民守法，現時社會秩序、治安及各方面都非常好；又稱現在的學生很幸運，自出世已見證到廉潔的香港，「十幾年來你可能不太感受過貪污是什麼」。他續說，尤其年輕一代，要繼續令香港成為法治非常好的地方，冀學生反省一旦犯法將有何後果。

被問高官飯局 如何理解反貪

總監：不評論個別事件

廉署青年及德育活動統籌范靜然受訪時稱，學生平日可在新聞留意到廉署拘捕行動。被問去年多名高官出席高級飯局等新聞，市民應如何理解廉署反貪不遺餘力，她說公眾或因不同案件關注廉署，但不影響廉署續以調查、教育、防貪，來杜絕貪污罪行。

廉署執行處訓練及發展總監柳智浩稱，法治是平等，大家都守法，希望學生明白即使是廉署調查員，守法精神亦重要，「有權力拉人，亦有很多規則要守」，但強調不評論個別事件。

學生：悉廉潔對社會和諧重要

筲箕灣官立中學中五生蕭呈謙說，以往對廉署印象只有「飲咖啡」（到廉署協助調查），訓練營使她明白貪污或近在眼前，舉例或於班會選舉出現。庇理羅士女子中學中五生李海倫是校內偵探學會會長，對查案、蒐證情有獨鍾，稱透過活動了解何謂廉潔、法治，「對社會和諧、繁榮很重要；要做好榜樣不能貪污犯法」。