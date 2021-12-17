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智叻中文Smarties' 第483期

語文小錦囊

【明報專訊】廢名，原名馮文炳（1901-1967），中國現代小說家。他筆下的故事鄉土氣息濃厚，代表作《竹林的故事》就是描寫在竹林中生活的家庭日常點滴。

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