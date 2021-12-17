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智叻中文Smarties' 第483期

周圍「中」：獨木不成林

【明報專訊】雖然每個人都應有獨立處事的能力，但總有需要別人幫忙，或與人合作的時候。諺語「獨木不成林」指強壯的樹木若只有一棵，並不能成長至一整片樹林，這是比喻沒有群體的支持，一人難以成事。

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