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2021年12月17日星期五
智叻中文Smarties' 第483期
浸大重建舊校 師生可選5方案 諮詢至明年1月 未有施工時間表估算費用
港9大學加入蘇港澳高校聯盟 理大：江蘇新興產業創機會
教育界林日豐造勢：氣氛不熱 望教師投票
今期流行：不想努力了
今期流行：力不從心 唯物倒不如唯心
今期流行：古代有無躺平？
校園尺牘：建議學校外牆闢畫廊 (建議書)
浮城絮語：《美國女孩》那篇講稿，到底寫了些什麼？
閱讀篇章：如何趣論論點論據？──林語堂〈論趣〉
閱讀文言：射箭的兩種方法
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
潮看文史：選（syun2） 舉（geoi2）
時事中文：李小龍展 如水哲學
答案
周圍「中」：獨木不成林
答案
語文小錦囊
講故事：春夏秋冬
周圍「中」：獨木不成林
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【明報專訊】雖然每個人都應有獨立處事的能力，但總有需要別人幫忙，或與人合作的時候。諺語「獨木不成林」指強壯的樹木若只有一棵，並不能成長至一整片樹林，這是比喻沒有群體的支持，一人難以成事。
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