教育
語文同樂 第547期

閱讀篇章：如何趣論論點論據？──林語堂〈論趣〉

【明報專訊】說到議論文，也許同學會馬上想起「論點」及「論據」。那我們該怎樣在限時內構思論點？又怎樣將論據寫得生動一些？本期將藉林語堂〈論趣〉一文，分享兩個小技巧。

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