教育界林日豐造勢：氣氛不熱 望教師投票

另一候選人文詩詠：獲前教協理事支持

教育界議席過往一直是前教協的囊中物，教協已於9月通過解散議案。教育界另一候選人、小學校長文詩詠昨向傳媒預告，將獲前教協理事現身支持。被問到有否尋求前教協成員支持，林日豐說，「我只知道我們有老師的票，究竟哪些是教協（票），我真的不知道。」

昨日林日豐造勢大會有數十人出席，教育界13名現任選委中，除了同屬教聯會的黃錦良和林翠玲、教評會何漢權及幼稚園校長廖鳳香，其餘9人均現身為林日豐站台。多名校長在大會稱，林曾助學界度過縮班殺校危機，亦能團結整個教育界，呼籲教師下周日（19日）投票。林表示過去10年教育界被誤解，甚至有所踐踏，惟「我們應該企得番起身」，告知社會校長及教師均是專業，為學生工作。

群育學校校長林泳施獲香港校董學會支持，該會周三（15日）發信呼籲校董、校長及教師投票予林。教聯會朱國強前日facebook發帖稱，獲教育界選委選舉落敗的小學校監趙曾學韞表態支持。教育界候選人還有丁健華。