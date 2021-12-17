浸大重建舊校 師生可選5方案 諮詢至明年1月 未有施工時間表估算費用

浸大回覆查詢時表示，善衡校園重建仍在設計顧問招標階段，諮詢今個月展開，至明年1月底結束；目的是設計前讓大學社群認識不同概念方案，以了解項目規模及複雜性。校方將以問卷調查和意見收集，了解大學社群對項目的期望及具體要求，並於建築設計中實現。被問項目前期研究或顧問費用金額，校方未有回覆。

浸大物業處日前發電郵通知教職員、學生及校友，校內將展示5重建方案設計，歡迎到浸大特設網站表達意見。網站顯示，重建工程分兩階段，首階段拆卸善衡校園包括大學會堂在內7幢建築物，以興建新教學樓。 5個新設計各有特色（見圖），方案1在教學樓前設大型綠化空間（Knowledge Oasis），並設人工水景連舞台，以供活動或表演；方案3以組裝合成建築法（MiC）興建實驗室、辦公室等。

曾申放寬建築高限後撤回

早於2016年，前校長錢大康提出研究重建善衡校園內的大學會堂（AC Hall）等設施。校董會翌年通過「10年策略計劃」，計劃2023年前開始拆卸及重置大學會堂，稱涉款達百億計。

至於新建築樓高，不計地庫，5個新設計均不多於10層。浸大去年11月曾向城規會提交文件，擬申請放寬善衡校園建築群10層的高度限制至12層（不包括地庫），多次延期後，今年1月撤回申請。浸大回覆稱，現時重建項目將符合分區計劃大綱圖的要求，毋須向城規會申請。