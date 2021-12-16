教育
通通識 第736期

題型拆解：比較成效題（一）

【明報專訊】比較題的形式主要分為「比較異同」、「比較優次」及「比較成效」3種，本文以2021年公開試卷一第一題分題C作為例子，嘗試解構「比較成效」的處理方式。

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