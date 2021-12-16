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2021年12月16日星期四
通通識 第736期
教大調查：八成高小生網課有困難 初小生個案：七兄弟圍桌網課難專注
教局推廣中華名句 教中小生愛國 孝順 自強
時事懶人包：禁售象牙盼保育
時事點對點：港鐵延車費優惠
題型拆解：比較成效題（一）
影視看通識：串流媒體改變觀影模式
議題close-up：踏單車守禮儀
漫畫拆解：提升長者疫苗接種率 加強廣告宣傳最有效？
觀點與角度：法援制度修訂
新聞有常識：全球生活成本調查
真假fun一fun：烏克蘭有兩個聖誕節
迪士尼朋友：打破偏見——朱迪
每周一圖：馬蹄蟹不是蟹
題型拆解：比較成效題（一）
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【明報專訊】比較題的形式主要分為「比較異同」、「比較優次」及「比較成效」3種，本文以2021年公開試卷一第一題分題C作為例子，嘗試解構「比較成效」的處理方式。
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教大調查：八成高小生網課有困難 初小生個案：七兄弟圍桌網課難專注
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時事點對點：港鐵延車費優惠
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