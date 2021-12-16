教大調查：八成高小生網課有困難 初小生個案：七兄弟圍桌網課難專注

教大今年2月至11月分兩階段進行問卷調查，選8間官津小學做個案研究，收集逾2630份由校長、師生和家長的回應。李子樂引述受訪小三生稱，家中七兄弟姊妹曾一同在家網課，「7人圍住桌子上網課，各人分別讀大學、中學 、小學，最年幼讀幼稚園」，受訪學生稱即使戴上耳筒仍感煩擾。該家庭父母都要工作，平日主要由讀大學的姊姊在家監督各人上網課，令她感到很大壓力。

至於高小學生，調查指約36%受訪者在網課期間感到難以專注（見表）。有高小學生稱，有時網絡不穩定，或有技術問題以致聽不到，導致不懂做功課。另有高小生說，上網課不及學校課堂專心，「因為在家，誘惑會較多；若在校上課，同學一旦分心談天會被老師制止」，有感教師網課時無暇照顧所有學生。

技術問題 八成家長有壓力

調查亦反映逾八成小學家長稱，網課期間協助子女溫習、協助解決技術問題時感壓力。有受訪家長稱，自己全心全意輔助子女上網課，怎料子女只顧玩耍，感到「精神崩潰」。

有申領書簿津貼的低收入家庭，數碼資源較匱乏，缺乏視像鏡頭、打印機、收音咪等配件，相關家庭僅約32%家長「非常有信心或有信心」可在網課時提供技術支援。李子樂稱，低收入家庭同時面對家居環境欠佳、家長參與子女程度較低等問題，反映教學不平等現象。

學者倡增津貼 支援低收入家庭

李子樂建議政府增撥津貼，給予學校更大彈性運用資源，包括增聘人手、提升電子資源與資技術、支援低收入家庭學生；並全面檢視疫下教學經驗，為新常態下的教育發展作長遠政策規劃。