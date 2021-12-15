「現階段發生性行為」 32%初中生稱可接受

MWYO在今年1月至5月，向12間中學學生派發問卷，收到5516名學生有效回覆（3476名初中生、2040名高中生）。問卷問及學生現時接受的行為（見表），在初中和高中分別32%和55%受訪學生接受婚前性行為（不等於曾進行）。

逾兩成男生同意「不情願亦應滿足對方」

調查亦發現不少男學生對性許可的態度有偏差，22%初中及25%高中的男學生同意「戀愛時，其中一方即使不情願，亦應滿足另一方對親密行為的要求」，比率高於女學生，14%初中女生及9%高中女生同意。

學生以不同渠道獲得性知識，調查指高中生主要從同學或朋友、論壇等了解，逾一成半高中男生則從色情網站或書籍吸收性知識。MWYO建議學生提高青年涉及性行為的守法和尊重他人意識；亦促請教育局每5年檢討《學校性教育指引》，確保內容全面、合時宜和符合學生需要。此外，亦建議教育局與香港教育城等，增加教學資源，同時提供具爭議性的性小眾課題。