缺跨境生 兆禧苑幼園停辦 高峰200學生減至50 校長：經營困難

明年9月停辦 K1K2生須轉校

教局：向家長提供轉校協助

教育局稱，幼稚園屬私營性質，每年都有幼稚園在考慮不同因素（例如盈利、租務問題）後決定停辦。局方稱，根據截至本年12月的資料，2021/22學年營辦的幼稚園中，有7間幼稚園在本學年結束或以前停辦，當中包括1所與辦學機構屬下學校合併，又稱現時各區有足夠的幼稚園學額供家長選擇，局方會向有關學校及家長提供適切的意見及支援。

香海蓮社兆禧苑幼稚園開辦半日制、全日制班別，3年級合共約50人。蘇惠儀稱，29名K3生可在校讀至畢業，校方會協助K1及K2生轉校。教育局回覆本報稱，據悉現時學校運作正常，並已通知學生及家長有關安排，及為家長提供轉校協助。局方又稱，如接獲查詢，教育局會為家長提供有相關空缺幼稚園的資料，目前暫未收到。

按人頭政府資助減少 入不敷支

該校1986年創立，蘇惠儀稱創校早年，全校學生可達300人，分上下午班，而2012、2013年時亦因跨境生人數增，全校有近200名學生，當中全日制學生達95人，用盡課室容額，惟近兩年幼稚園學生人數少，收生不太理想、無插班生申請，獲得「幼稚園教育計劃」政府資助金額隨之減少，而學校亦不收學費，原先收取學生茶點、膳食費亦因疫情停止，同時支出方面未減，需繳付校舍租金、教師薪酬等，近年已入不敷支，動用學校財政儲備維持，但學生人數一直減少，實難再經營。

1997年起擔任該校校長的蘇惠儀稱，對學校結束不捨，但因現實環境「無辦法、要接受」，稱感謝家長及畢業生對學校的支持，「他們每次返來探老師都好開心」。她又稱，全港學校都需面對學生人數減少，亦聞學生人數多的「大校」收生也不理想。

根據教育局數字，2021至2026年的年中居港3歲適齡讀幼稚園人口推算數字，料由今年5.25萬人再跌至2026年4.96萬人，跌幅約5.5%。