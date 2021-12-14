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2021年12月14日星期二
常識學堂 第048期
90年逆移民潮回港育才 科大元老嘆學生動力減
DSE復辦英文口試
卷二升呢：笑看風雲變
卷二升呢：路邊的一課 病非誰之過
文言遷移：曹劌兵法：中國兵家SWOT分析
吾想溫書：卷一閱讀（指定文言篇章）／寫作手法分析題 答案質量互補 可取上品
卷二升呢：笑看風雲變
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【明報專訊】文憑試中文科寫作卷，主要考核考生構思、表達、創作等能力，
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吾想溫書：卷一閱讀（指定文言篇章）／寫作手法分析題 答案質量互補 可取上品
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