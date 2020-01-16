拉闊座位距離防疫

考評局稱，近日疫情反覆，故DSE的試場仍會推行一系列防疫措施。根據《考生手冊》，試場防疫措施沿用今年安排，包括考生須在每個考試日自行量度體溫、填妥並簽署「考生健康申報表」，如虛假、不完整或誤導申報，會受到懲處或取消考試資格；入試場前須戴口罩，用酒精搓手液清潔雙手；考生需於開考前30分鐘到達試場；監考員會檢查「考生健康申報表」、為考生量度體溫，大部分試場入口會設置體溫監察站，小部分試場則會以手提式探熱器為考生探熱。

《考生手冊》表示，若考生考試當日正接受強制檢疫或等候檢測結果，可申請「科目評審成績」，稱因應疫情所引致的特殊情况，公開考試委員會已通過2022年DSE科目評審成績最高可達第5級。《手冊》又強烈勸籲考生不要攜帶手提電話進入試場，如攜帶手機應把它關掉（包括響鬧功能）並放在座椅下當眼處，讓監考員清楚看見，且有責任確保手機亦不會發出聲響。