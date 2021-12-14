90年逆移民潮回港育才 科大元老嘆學生動力減

原加州教書 聞開校應聘回家

科大理學院數學系教授郭宇權在本港大學畢業後赴美攻讀碩士及博士。上世紀80年代末本港因九七前途問題掀起移民潮，郭當時在美國加州有穩定教職，工資可觀且當地氣候宜人，不過「Home is home（家始終是家）」，盼有機會返港教育下一代回饋社會，加上本港學生數學水平較美國高，「我教數學的話，要教香港學生水準的數學」，故當時應聘為科大教員，回流本港成為創校一分子。

早期職員不分上下 校長助開門

郭說，早期科大只有10多名學術人員，他有機會與校長、副校長等管理層同場開會，獲益不少。郭又稱讚首任校長吳家瑋兼聽，自己加入大學初期雖僅出任講師，但就學校工作建議致函吳時，獲對方詳盡回覆。當年大學職員亦不分上下，他曾與吳一同坐「校長車」出席活動，「更窩心是他先下車，然後跑過來為我開門，我都嚇一跳」。

在科大度過三十寒暑的郭近年再度見證本港移民潮，他稱無論何時去留都是港人討論話題，部分人或因不同理念、原因離港，有關問題「好personal（個人）」。回顧科大歷年發展，他說現時中學畢業生人數減少，部分家長亦送子女到外國讀書，在本地升讀大學競爭變小，令大學生平均學習能力及動力不如以前，但整體情况仍健康，且本港投入更多資源予科研，有利大學工作。

房屋經理捐薪助校方爭資源

2020及2021年度共149人獲科大頒發長期服務獎30年期獎，郭宇權去年獲獎，今年得獎者則包括科大校園管理處房屋組經理李炳權。李記得2018年超強颱風「山竹」襲港，依山臨海的科大校園多處塌樹、道路損毁，當時政府部門未能派人入校清理，他遂與部門同事、校內保安、師生等合力清走斷枝開路，連續工作10多小時。風災過後校長史維特意舉辦圖片展覽，表揚一眾職員付出。

李對科大發展可謂「出錢出力」，2003年政府向院校提供與其籌款額等額的撥款。李當時獲妻子鼓勵，將自己一個月薪金捐予大學，盼為校方爭取更多資源，「不止我對科大有情意結，原來太太都是這樣」。