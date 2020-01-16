教育
常識學堂 第229期

STEAM足迹：有用的「霧水」

【明報專訊】香港春夏季潮濕大霧，根據香港天文台網頁，每年至少有6個月天氣潮濕，在濕𣲷𣲷的環境下，可能令人感覺不舒服，但也有人獲啟發構思利用霧水作為飲用水源，更可作為發電能源之一呢！

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