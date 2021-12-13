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2021年12月13日星期一
常識學堂 第229期
3D打印文物 「捧着歷史」學習 浸大掃描20文物 帶複製品走入中小學
研機械手助中風者復康 學者膺護老影響力大獎
歐洲疫情反彈 世衛：明年春恐70萬人死
公民點對點：95窮國獲准仿製新冠口服藥
公民點對點：參考答案
知識寶庫：治水工程
大開眼界：國際能源署（IEA）
圖看議題：立會新選制
焦點新聞：張家界元宇宙研究中心 稱推進數字化旅遊
新聞解碼：拍賣愛因斯坦手稿
答案
STEAM足迹：有用的「霧水」
STEAM DIY：撐起書本的廁紙筒
偵探M.A.D. 切勿背靠扶手柱
新聞解碼：拍賣愛因斯坦手稿
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【明報專訊】我們平日購物，只需按定價付款。至於獨一無二的、具價值的珍藏，會於拍賣行拍賣，價高者得。著名物理學家愛因斯坦有關廣義相對論的手稿，最近便在拍賣行拍賣，並由香港富商投得。
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