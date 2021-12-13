教育
常識學堂 第229期

新聞解碼：拍賣愛因斯坦手稿

【明報專訊】我們平日購物，只需按定價付款。至於獨一無二的、具價值的珍藏，會於拍賣行拍賣，價高者得。著名物理學家愛因斯坦有關廣義相對論的手稿，最近便在拍賣行拍賣，並由香港富商投得。

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