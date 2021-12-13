3D打印文物 「捧着歷史」學習 浸大掃描20文物 帶複製品走入中小學

20藏品橫跨新石器時代到清朝

3D影像上載網站

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學7年級（中一）學生參與浸大歷史系策劃的課堂，有學生小心翼翼捧着佛陀頭像複製品，輕觸頭像上突出的裝飾。浸大歷史系與中大文物館合作，為該館20件青銅器、石像等3D掃描（見表），文物出土時間橫跨新石器時代（公元前3100至2700年）至清乾隆年間（公元1736至1795年）。

3D文物影像會上載至網站供大眾免費觀賞，浸大歷史系副教授李建深說揀選掃描藏品時，除考慮文物能否反映中國歷史、藝術史、考古等，亦希望3D影像能超越文字及圖片，為外界帶來不同觀賞角度。團隊亦在20件文物中挑選出周朝青銅鐘及北齊佛陀頭像，利用樹脂以3D打印技術複製。李說前者代表中國禮樂文明，後者反映古代中國與外界交流，「在歷史意義上這兩件文物很有代表性」。

學生：比單靠書本學到更多

浸大團隊攜同文物複製品到中小學，以課外活動形式向學生授課，讓他們邊觀察文物特徵，邊聽着導師講解中國古代文化及歷史。參與活動的王錦輝中小學7年級生潘同學說，學校老師講解周朝歷史時，會按課本介紹該朝代所用的青銅鐘，他亦會看圖片了解文物，但今次活動讓他仔細觀察青銅鐘的特點，比單靠書本學到更多知識。

「從自己角度看 用自己思維學」

李建深說，以往文物放在博物館櫥窗，觀眾不能觸摸，要了解文物很多時候要相信歷史學者的說法，「以往一個權威學者看完（文物），影張相、寫篇論文，你就要相信他，因為只有他看過、接觸過」；不過運用3D文物影像，觀眾「可用你自己角度（觀看），用自己思維去學」。

李建深又說，基層學生未必有經濟能力乘車到市區博物館觀看文物，特殊學校亦有學生行動不便，3D打印技術便將文物帶到他們眼前。此計劃獲優質教育基金撥款135萬元資助，團隊自去年12月已到訪超過20間中小學，向逾1000名學生授課。計劃將於明年5月完結，李表示，能否3D掃描更多文物或延續計劃，視乎日後所獲資助。